Max Mbargane n’est plus à présenter dans le monde de la lutte. Le directeur technique de l’écurie Lansar, également consultant et chroniqueur, a livré son analyse du combat qui opposait hier, dimanche 13 janvier, Balla Gaye 2 à Modou.

«L’erreur était fatale pour tous les deux. Quand on parle de bagarre, les gens avaient émis des réserves sur les capacités de Balla Gaye à être à la hauteur. Il a démontré le contraire. Ce n’est pas un manchot, pour avoir battu Tapha Tine dans la bagarre. Modou Lo a pris un coup à bout portant, mais il a résisté. Il pouvait même être KO. Il voulait ensuite passer sous les aisselles de son adversaire, comme il l’avait fait contre Baye Mandione, mais ce n’est pas la même chose. Balla Gaye 2 l’a bloqué, car il est plus lourd que lui. Il l’a arraché pour le plier. On a assisté à un combat technique, mais aussi un combat dans lequel la force physique de Balla Gaye 2 a parlé», a déclaré Max Mbargane.

Il poursuit : «Balla Gaye 2 est prêt. Tout le monde est tombé d’accord qu’il a retrouvé toute sa forme. Il est de retour. Modou Lô perd peu de combats et comme Balla Gaye 2 est sa bête noire, il est l’un des rares lutteurs qui le bat sans problème. Modou Lô avait pris son temps contre bombardier, mais Balla Gaye ne lui a pas fait cette faveur. Il s’est rué sur lui pour le battre. Balla Gaye continue son chemin. Il avait dit qu’il voulait récupérer sa couronne et il est sur la bonne voie. Il ne cache pas ses ambitions. Bombardier et Eumeu Sène sont de potentiels adversaires. Modou Lô peut accorder une revanche à Eumeu Sène ou prendre Bombardier, mais aussi tendre la perche aux jeunes. Il doit avoir une autre révélation pour intégrer le cercle des grands