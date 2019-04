Mercato – Ça chauffe: L’offre de Manchester United pour Koulibaly dévoilée

Kalidou Koulibaly attire toutes les convoitises et surtout de la part de Manchester United. En effet, selon les informations de la presse anglaise, les reds devils prépare une offre astronomique pour s’attacher les services.

Selon les informations de The Independant, Kalidou Koulibaly se serait séparé de son agent, Bruno Satin. Kalidou Koulibaly aurait confié ses affaires à son frère. Pour la presse, le défenseur sénégalais se serait séparé pour des questions financières. Selon les informations, Kalidou Koulibaly et son camp s’entendent à un transfert record en juillet avec un bonus astronomique pour son agent.

Comme annoncé, ces derniers jours, le défenseur sénégalais disposera d’une clause libératoire étrangère de 150 millions d’euros, à la fin de cette saison, la plus chère en Serie A italienne.

Et si on l’en croit aux informations de la presse anglaise, Manchester United serait disposé à lever l’option d’achat du sénégalais. Les Reds Devis avaient déjà fait une offre de 105 millions d’euros refusée par les Napolitains.

Cependant, Manchester United n’est pas seul sur le coup. En effet, selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid souhaiterait aussi attirer l’international Sénégalais. Avec un budget estimé à presque 500 millions d’euros, Zinedine Zidane aurait coché le nom de l’international Sénégalais pour remplacer Raphael Varane en partance.