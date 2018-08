Mercato – Equipe nationale : nouvelle piste italienne pour Mbaye Niang

Pisté par l’OM, Mbaye Niang fait l’objet d’un pressing très appuyé de la Sampdoria pour le prêt de l’attaquant sénégalais.

Mais le temps presse pour la Sampdoria. Le marché des transferts ferme ce vendredi 20 heures en Italie et il n’y aura pas de possibilité d’aller au-delà, comme en Premier League (la Ligue avait autorisé deux heures plus dans le cas où toutes les parties étaient d’accord et qu’il ne restait que quelques détails à finaliser). De nouveaux échanges ont eu lieu tôt ce matin avec le Torino.