Mercato : Monaco et Marseille sur un international sénégalais

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal, malgré son élimination prématurée dès le premier tour de la Coupe du monde, a marqué les esprits et certains de ses joueurs ont tapé dans l’oeil des grosses écuries du Vieux continent.

Auteur d’un Mondial correct avec un but à la clé face à la Pologne, Mbaye Niang est de nouveau au-devant de la scène. Après avoir débuté sa carrière à Caen, il pourrait retourner sur ses pas et retrouver la Ligue 1 lors du mercato estival.

En effet, des équipes du haut de tableau pensent à s’attacher ses services pour la saison à venir. Parmi elles, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Les deux formations sont à la recherche d’un buteur et le profil du Lion les intéresserait fortement si on en croit la presse hexagonale. En Italie également, les médias spécialisés croient savoir que l’attaquant est dans les petits papiers de l’ASM et de l’OM.

Mbaye Niang, considéré comme un prodige à ses débuts, est proche d’avoir la chance de relancer sa jeune carrière et démontrer les qualités qui sont les siennes.

Galsen221.com