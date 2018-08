MMA – Bopp Sapp met en garde Bombardier : « je vais te démolir »

GALSEN221 – Bombardier, après avoir perdu sa couronne de roi des arènes, se dirige vers une nouvelle sortie en MMA. Cette fois, il n’y aura pas Rocky Balboa en face de lui, mais bien Bopp Sapp. Un adversaire coriace qui ne compte pas lui rendre la tâche facile. Bien au contraire.

Beaucoup plus expérimenté que le désormais ex roi des arènes, l’américain est déterminé à lui infliger une véritable correction. Dans une vidéo, il se montre on ne peut plus clair en annonçant son projet de démolition du « B52 » de Mbour.

« Bonjour, je suis Bob The Beast Sapp.J’ai hâte de mettre K.O. Bombardier du Sénégal. Je vais le démolir ».