MMA : Reug Reug conteste sa première défaite

iGFM (Dakar) Pour la première fois de sa carrière en MMA, Reug Reug s’est incliné. Lors du ONE on TNT 4, le Sénégalais est tombé par TKO. Une défaite qu’il a contestée sur son compte Instagram.

“Nous allons faire un appel de la décision d’arbitrage du combat, il est clairement que j’ai été frappé à la gorge, ce qui me rendait incapable de continuer de me battre. Mon espoir est de pouvoir disputer à nouveau le combat et de le gagner“, a posté le lutteur qui disputait son quatrième combat dans cette discipline.

NUMÉRO WAVE 78 162 63 14

Awa est une brillante élève de Terminale S2 drépanocytaire de groupe sanguin AB+ qui souffre de Thalassemie. La thalassémie est un trouble sanguin héréditaire caractérisé par des taux de protéines qui transportent l'oxygène (hémoglobine) et de globules rouges inférieurs à la normale. Du fait de cette maladie elle s'est retrouvée avec les deux jambes cassées. Devant se faire opérer et n'ayant pas les moyens elle du quitter son lieu d'hospitalisation pour retourner chez elle. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo elle dort sur un matelas fixé par des pierres dans la cour de leur maison. En effet elle ne peut pas être déplacée du fait de la fragilité de ses os. Du coup elle fait tous ses besoins sur place. Elle est assistée par sa soeur jumelle qui lui tient compagnie à la descente de l'école. Sa famille sollicite notre aide afin de sauver la vie de leur fille.