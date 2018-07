GALSEN221 – Alors que les rumeurs font rage sur la tenue ou non du tant attendu combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lo, ce dernier a apporté des précisions qui devraient plaire aux amateurs de lutte et mettre un terme aux fausses informations relayées. En effet, en plus de confirmer que la confrontation aura bien lieu, le « Roc » des Parcelles Assainies dévoile la date à laquelle aura lieu le choc.

