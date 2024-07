Dans le monde de la lutte sénégalaise, le nom de Modou Lo résonne avec respect et admiration. Actuel détenteur du titre de Roi des Arènes, « Xaragne » comme l’appellent ses supporters, a marqué de son empreinte l’univers de ce sport traditionnel. Dernièrement, il a fait une déclaration remarquée concernant le possible affrontement entre son protégé, François Emile Gomis, alias « Franc », et le champion de Pikine, Eumeu Sène.

Lors d’une interview accordée au journal »Lamb Sénégal », Modou Lo s’est prononcé sur le fait que certains lutteurs hésitent à affronter Franc. Selon lui, cette réticence est principalement due à la peur de mordre la poussière face à un adversaire redoutable. « Dans la lutte, chacun a sa manière de communiquer, mais ceux qui ne veulent pas affronter Franc ont simplement peur de lui. Ceux qui ne veulent pas lutter contre lui ne peuvent pas trouver de prétexte, parce que Franc a fini de faire ses preuves dans la lutte, » a-t-il affirmé avec conviction.

Modou Lo a également souligné l’importance des joutes verbales et des stratégies de déstabilisation psychologique dans la lutte sénégalaise. « On ne peut pas dissocier la lutte et certains éléments comme les joutes verbales entre les lutteurs. Moi-même, j’ai lutté avec Eumeu Sène et il m’a traité de ‘champion colo colo’ et d’autres noms, mais j’ai compris que c’est le sport et chacun cherche à déstabiliser son adversaire, » a-t-il ajouté.

Pour le Roi des Arènes, la communication de Franc ne doit pas être un prétexte pour refuser de l’affronter. Il insiste sur le fait que Franc a toujours communiqué de cette manière et que cela ne devrait pas influencer les décisions des autres lutteurs. « Franc est un champion qui a fait ses preuves dans l’arène, jusqu’ici il n’a pas connu de défaite et je prie pour qu’il ne connaisse jamais la défaite, » a-t-il déclaré avec ferveur.

Modou Lo a également exprimé son désir de voir l’arène s’ouvrir davantage à la jeune génération de lutteurs. Il a évoqué la nécessité de dépasser le cercle des lutteurs établis comme Balla Gaye 2, Bombardier, et lui-même, pour offrir plus de chances aux jeunes talents. « Moi personnellement, je veux plus de combats de revanche, mais seulement des combats inédits. Donc, Eumeu Sène doit accepter un combat qui l’oppose avec Franc. S’il ne le prend pas, c’est parce qu’il ne veut pas tomber. Eumeu Sène est un grand champion, mais l’arène doit s’ouvrir davantage, les ténors doivent accepter de lutter avec la jeune génération. Franc est au sommet et aujourd’hui aucun lutteur ne peut refuser de l’affronter, » a-t-il conclu.