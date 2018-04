Modou Lo se met à dos son écurie Rock Energie

Fronde à l’écurie Rock énergie. Selon Sunu Lamb, les membres du staff de Modou Lô sont fort remontés contre leur lutteur et son agent, Birane Gningue.

« Tout le staff est d’accord sur un fait, on ne maîtrise plus rien des activités de Modou Lô, regrette Ngouda Guèye, leur porte-parole, repris par Sunu Lamb. On entend depuis quelques jours qu’il a signés avec un promoteur, mais on n’est pas capables de confirmer l’information ou d’en donner tous les détails. Birame Gningue accapare tout. Il parle au nom de Modou Lô et parfois au nom de l’écurie alors que Rock énergie a un staff ».

Ces proches de Modou Lô se sont réunis vendredi dernier pour étaler leur courroux. Ils demandent à Birame Gningue « d’arrêter de se mêler de choses qui ne le concernent pas ». Leur souhait : rencontrer la tête de file de l’écurie Rock énergie pour « tirer les choses au clair ».

« Qu’il nous dise si Birame Gningue, qui est son agent, est en même temps son entraîneur, son staff administratif. Nous voulons être édifiés à ce propos », indique Ngouda Guèye. Qui s’empresse de préciser que le staff ne fait « aucun reproche » à Modou Lô qui «respecte le planning de travail» établi.

Ngouda Guèye, le porte-parole de l’écurie, s’est exprimé au nom de ses collègues, Cheikh Sow (président), Ass Cissé (manager général), Alioune Dione et Ndiouga Dia (coaches adjoints), Aziz Diagne (responsable de la communication), Pape Mbaye (coach principal), Ibou Diouf (directeur et grand-frère de Modou Lô) et Carlos Seck (trésorier).

Auteur: Seneweb