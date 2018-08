Monaco : le message de Keita Baldé après son départ à l’Inter Milan

GALSEN221 – Diao Baldé Keita s’est officiellement engagé en faveur de l’Inter Milan ce lundi, 13 août 2018. De retour en Italie, l’international sénégalais n’a pas manqué d’adresser dans la foulée de sa signature un message à son ancien club, via son compte Instagram.

« Je remercie l’AS Monaco pour cette saison. Une pensée amicale pour tous mes coéquipiers, supporteurs et fans du club qui m’ont très bien accueilli et toujours soutenu. J’ai vécu des moments intenses en Rouge et Blanc et je relève maintenant un nouveau défi avec l’Inter Milan. Je souhaite le meilleur à l’AS Monaco », a écrit le Lion qui se lance donc dans une nouvelle aventure.