Mondial 2018 : depuis sa cellule, Khalifa Sall adresse un message aux “Lions”

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal va faire son entrée en lice dans la Coupe du monde de football demain, mardi, face à la Pologne à 15 heures GMT. Emprisonné à Reubeuss, le maire de Dakar Khalifa Sall leur a”envoyé” un message à travers une note que Galsen221 vous propose de lire (ci-dessous) un extenso.

“À la veille de votre entrée en lice dans le Mondial de football 2018, je reste confiant sur votre capacité à vous surpasser et à porter haut les couleurs de notre pays pour revenir de Russie auréolés de gloire au terme d’une une brillante campagne.

À l’instar du peuple sénégalais tout entier, je formule des prières ferventes pour le succès de notre équipe nationale et invite tous les Sénégalais à une vaste communion autour des Lions de football, identité remarquable de la Nation.

Chers Lions du football, vivez votre rêve et faites nous rêver en tirant notre onze national vers le haut et en défendant, avec honneur et patriotisme, le drapeau du Sénégal.

Khalifa Ababacar Sall”

