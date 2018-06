Mondial 2018 : deux sénégalais parmi les joueurs les plus jeunes

L’équipe nationale du Sénégal prend part à la 21e édition de la Coupe du monde, en Russie, avec une équipe composée de nombreux jeunes joueurs. En atteste la présence de deux “Lions” dans le top 10 des plus jeunes joueurs à prendre part au Mondial.

Les 10 plus jeunes joueurs du Mondial

Samedi, les deux plus jeunes joueurs de la Coupe du monde, Arzani et Mbappé, se sont affrontés lors de France-Australie. Retrouvez les dix plus jeunes de la compétition.

Daniel Arzani (Australie) : 19 ans

Intéressant lors de ses entrées en préparation contre les Tchèques et les Hongrois, l’Australien Arzani est sorti du banc face aux Bleus, samedi. Il est le plus jeune joueur de ce Mondial avec 19 ans et 163 jours.

Kylian Mbappé (France) : 19 ans

À 19 ans et six mois, Kylian Mbappé est devenu contre l’Australie le plus jeune joueur français à débuter une grande compétition.

Achraf Hakimi (Maroc) : 19 ans

Latéral droit avec le Real Madrid, Achraf Hakimi évolue à gauche sous le maillot marocain. Il est sur le podium des plus jeunes joueurs du Mondial.

Francis Uzoho (Nigeria) : 19 ans

Ancien attaquant reconverti gardien, Francis Uzoho a bénéficié de la maladie d’Ikeme, de la chute d’Enyeama et des mauvaises performances d’Akpeyi pour devenir titulaire dans le but nigérian. Il a pourtant disputé seulement deux matches de Liga avec le Deportivo cette saison.

Trent Alexander-Arnold (Angleterre) : 19 ans

Révélation de la saison à Liverpool, le latéral droit anglais n’a pas encore débuté son Mondial.

Moussa Wague (Sénégal) : 19 ans

Le Sénégalais Moussa Wague évolue à Eupen, au poste de latéral droit, et commencera son Mondial mardi contre la Pologne.

José Luis Rodriguez (Panama) : 19 ans

Alors qu’il évolue seulement avec la réserve de La Gantoise, le milieu José Luis Rodriguez fait partie des 23 du Panama.

Ian Smith (Costa Rica) : 20 ans

Le Costa Rica a le plus vieil effectif du Mondial. Mais il compte tout de même sur un grand espoir : le latéral droit Ian Smith.

Ismaila Sarr (Sénégal) : 20 ans

Révélé par Metz, Ismaila Sarr a confirmé à Rennes. Le milieu offensif fait partie de l’énorme armada offensive sénégalaise.

Lee Seung-woo (Corée du Sud) : 20 ans

Surprise de la sélection coréenne, Lee Seung-woo a disputé les trois derniers matches amicaux de l’équipe asiatique. Formé par le Barça, qu’il avait rejoint à 11 ans, il a été vendu au Hellas Vérone l’été dernier. Mais il n’a pas pu empêcher le club italien de descendre en Serie B.

Avec L’équipe