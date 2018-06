Mondial 2018 – Equipe nationale : la composition probable des « Lions » face à la Pologne

GALSEN221 – Plus que quelques heures avant l’entrée en lice de l’équipe nationale du Sénégal face à la Pologne en Coupe du monde, du côté de la Russie. Si Aliou Cissé a donné des indices sur son onze de départ lors des matches de préparations avec une ossature restée quasiment inchangée, des doutes subsistent encore concernant un voire deux postes.

Ainsi, l’équipe devrait être quasiment la même que celle qui a battu la Corée du Sud (2-0) lors du dernier match amical des « Lions » en Autriche, avant le départ pour la Russie.

Mis en ballotage avec Abdoulaye Diallo, c’est Khadim Ndiaye qui devrait finalement garder les cages de l’équipe face aux coéquipiers de Lewandowski. La charnière centrale Kalidou Koulibaly – Cheikhou Kouyaté est d’autant plus probable que Kara Mbodji ne semble pas totalement remis de sa blessure. Toutefois, il serait aberrant de voir Salif Sané sur le banc lorsqu’on sait qu’il a fait ses preuves et qu’il fait actuellement partie des meilleures défenseurs centraux des cinq grands championnats européens. Sur les flancs de la défense, Lamine Gassama à droite et Youssouf Sabaly sont attendus.

Au milieu de terrain, le doute subsiste mais Galsen221 croit savoir que Gana Guèye et Alfred Ndiaye, qui a pris de l’importance lors de la préparation, seront titularisés au détriment de Cheikhou Kouyaté qui recule ainsi d’un cran.

Si nous hésitons encore au niveau de la formation avec soit un 4-3-3 qui verrait Sadio Mané en numéro 10 ou un 4-4-2 doté de deux excentrés et deux attaquants, le joueur de Liverpool sera naturellement sur la pelouse. Il serait donc associé devant à Ismaila Sarr, Mbaye Niang et Moussa Konaté.

Le onze probable des « Lions » :

Gardien : Khadim Ndiaye

Défenseurs : Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye

Attaquants : Sadio Mané, Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Moussa Konaté

