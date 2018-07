Mondial 2018 – Equipe nationale : la pilule ne passe toujours pas pour Mbaye Niang

La Coupe du monde a pris fin depuis dimanche, mais Mbaye Niang garde toujours en travers de la gorge l’élimination du Sénégal par le règlement. Selon ses dires, il aurait bien échangé son but marqué face à la Pologne contre une qualification.

Avec une victoire contre la Pologne (2-1), un nul face aux Nippons (2-2) et un revers contre la Colombie (1-0), les Lions ont quitté le tournoi après la phase de poules, sans avoir démérité. Une élimination qui ne passe toujours pas aux yeux de certains joueurs. «On est forcément déçu d’être sorti au premier tour, surtout pour une histoire de cartons», a déclaré Niang à footmercato.

«On a malgré tout rendu fier notre peuple, on s’est battu jusqu’au bout avec nos armes. On a vu le pays être derrière nous, le continent être derrière nous. C’est le genre de choses qu’on n’oubliera pas», a raconté l’attaquant du Torino, avant d’analyser plus en détail ses prestations. «Pour moi, la Coupe du monde s’est bien passée. Je me suis battu, comme chacun de mes partenaires, pour le collectif. J’ai marqué (contre la Pologne), ça reste forcément un moment fort et quelque chose de particulier pour un buteur. Même si, bon, j’aurais bien échangé ce but contre une qualification !», a-t-il raconté.

Très sollicité durant ce mercato estival, l’attaquant sénégalais intéresse des clubs français comme l’Om, Nice et des cadors européens comme Arsenal ou Dortmund. Selon des medias anglais, les Gunners auraient sondé Torino pour un transfert du Sénégalais à Londres. Le Borussia Dortmund s’est aussi renseigné auprès du club italien qui souligne n’avoir pas encore reçu d’offre pour l’attaquant sénégalais. «J’ai 23 ans, je suis parti jeune en Italie, c’est peut-être le bon moment pour moi pour franchir encore un cap. La Coupe du monde m’a donné encore plus confiance, je sais ce que je peux apporter et l’idée de découvrir un nouveau défi me plaît», dit-il.

Mbaye Niang ne ferme d’ailleurs pas la porte à un possible retour en Ligue 1. «Revenir en France, c’est bien sûr une possibilité. Je sais que des clubs français me suivent de près. C’est flatteur d’ailleurs. Je suis parti très jeune de France, je n’ai pas pu faire ce que j’avais à faire en Ligue 1. Y revenir avec ce que j’ai appris à l’étranger et en sélection, ça peut être positif. On va voir comment les choses vont évoluer les semaines qui viennent», a conclu Niang.

Avec Jotaay