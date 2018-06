Mondial 2018 : Kalidou Koulibaly compare le Sénégal a un des grands d’Espagne

Kalidou Koulibaly a livré une prestation aboutie face à la Pologne de Robert Lewandowski qui n’a pas réussi à trouver la faille. Au terme de la rencontre remporté par les “Lions”, le défenseur de Naples, tout en gardant sa lucidité, a comparé le Sénégal à un des grands clubs d’Espagne dans des propos relayés par iGfm.

“Un match difficile, la Pologne a une belle équipe, mais la solidarité de notre équipe a été déterminante dans cette victoire. Nous avons marqué à des moments clés et cela montre que le Sénégal est un grand et nous devons continuer sur cette lancée. Nous avons encore une marge de progression.

Je n’ai pas beaucoup joué avec Salif Sané, mais nous avons montré de bonne choses et on doit encore travailler. C’est important pour nous de démarrer par une victoire. On a pris un but que nous pouvons éviter. Nous avons regardé tous les matchs, les coups de pieds arrêtés, sont importants c’est dommage que nous en avons pris un. Au niveau du jeu, on a été bon. On leur a laissé le ballon pour partir de loin comme on sait le faire, c’est de bons augures pour le prochain match. Une victoire surtout africaine, toutes les équipes étaient derrière nous, cela s’est senti dans les tribunes avec les supporters sénégalais. Nous espérons porter haut et fort les couleurs du Sénégal et de l’Afrique le plus loin possible. Cela fait plaisir de recevoir le président dans les vestiaires. Il attendait une performance, on la montré. Il était content, mais cela ne s’arrête pas là. Le prochain match sera difficile, il ne faut pas se voiler la face ; nous allons essayer de gagner contre le Japon. , nous irons à Ekateringurb pour faire un bon résultat.

Moi, je n’y crois pas encore. C’est le premier match pour toute l’équipe, nous avons essayé de jouer avec notre insouciance, avec les jeunes joueurs qui ont montré de bonnes choses. On dirait que c’est l’Atletico Madrid qui joue, mais on connaît, nos forces. C’est un bloc imperméable, nous avons des fusées pour aller marquer. On a pris un but, ce que nous n’avons pas voulu, mais nous sommes capables d’encore mieux faire ».

Galsen221.com