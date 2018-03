Mondial 2018 : Kara Mbodji vers un forfait (entraîneur Anderlecht)

Le genou de Kara reste un sérieux problème à Anderlecht. Alors que le club espérait son retour pour le début des playoffs, le Sénégalais pourrait finalement être forfait jusqu’à la fin de la saison. Une sacrée tuile pour Hein Vanhaezebrouck.

Lors de la traditionnelle conférence de presse du vendredi, l’entraîneur des Mauves a été très vague au sujet de son défenseur. Mais l’hypothèse qu’il rate la fin de la saison est réelle. “On va voir si c’est possible qu’il puisse encore jouer”, a-t-il dit. “Mais je suis déjà sûr qu’il ne sera pas présent pour le début des playoffs. On se demande même si on va encore le voir cette saison. Nous n’avons pas vu d’évolution positive depuis son opération. Il va peut-être manquer la Coupe du Monde.”

Le risque qu’Aliou Cissé doive composer sans l’un des maillons essentiels de sa défense est donc bien réel. Kara Mbodji, tout comme l’équipe, vivrait très mal un forfait lorsqu’on sait l’impact qu’il a sur et en dehors du terrain et l’importance que cela représente pour un joueur de disputer une Coupe du monde.

Avec 7sur7