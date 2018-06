Mondial 2018 : la demande faite par l’Etat du Sénégal au 12ème Gaïndé

Près de 200 supporters sénégalais à Moscou pour vendre « la destination Sénégal » ! En effet, la délégation du 12ème Gaïndé qui se déplacera en Russie entre vendredi et samedi aura la mission de montrer le côté riche de la culture sénégalaise dans sa diversité et dans son ensemble.

« Au-delà des matchs, il nous a été demandé par l’Etat du Sénégal de vendre la destination Sénégal et on ne peut le faire que sur le plan culturel », a fait savoir le vice-président en charge de la communication du 12ème Gaïndé au micro de Senego. Selon Leopold Nzalé, les supporters sénégalais vont organiser des tournois de lutte, des théâtres. « On avait l’habitude de le faire à chaque fois qu’on allait dans une compétition internationale. On va faire beaucoup de choses en Russie », a-t-il promis ce mercredi, en conférence de presse au Stadium Marius Ndiaye.

Toutefois les membres du 12ème Gaïndé, qui se considèrent comme des ambassadeurs, ont établi un code de conduite. Selon Nzalé, toutes les personnes qui vont voyager vont signer ce code. « Il est prévu, en collaboration avec l’Etat, de rapatrier tous ceux qui vivront à l’encontre de ce code. Parce que l’Etat a son propre code que nous, nous avons signé par notre président », a-t-il informé.

« De notre comportement », ajoute-t-il, « dépendra la vente de la destination Sénégal en Russie. Il faudra qu’on soit exemplaire à tout bout de champs, qu’on soit irréprochable ».

Avec Senego