Mondial 2018 : la liste potentielle des 23 Lions d’Aliou Cissé

GALSEN221 – La Coupe du monde football n’est plus qu’à un peu plus de deux mois et les sélectionneurs nationaux vont bientôt dévoiler la liste des joueurs qui seront du voyage en Russie. Dans ce sens, nos confrères du journal Stades ont dévoilé une liste de 23 joueurs susceptibles d’être convoqués par Aliou Cissé. Voici ladite lsite :

Gardiens : Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Kara Mbodj, Moussa Wagué, Fallou Diagne, Papy Djilobodji, Youssouf Sabaly, Saliou Ciss ou Adama Mbengue.

Milieux : Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Santi Ngom.

Attaquants : Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Moussa Sow, Sadio Mané, Diafra Sakho, Mbaye Niang, Mame Birame Diouf.

