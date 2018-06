Vidéo – Mondial 2018 : la prédiction de Mourinho sur le Sénégal

GALSEN221 – José Mourinho s’est livré à une séance de pronostics des huitièmes de finale de la Coupe du monde qui débute dans quelques jours en Russie. Et, il faut dire que le technicien portugais à une haute estime du football sénégalais voit le Sénégal terminé à la première place de son groupe, devant la Pologne, et affronter la Belgique au tour suivant. Une prédiction qui pourrait être réalisée pour les «Lions» et leur meilleur football et qu’il reste concentré tout au long des rencontres de la phase de groupes. Pour rappel, nichés dans la poule H, les poulains d’Aliou Cissé face à la Pologne lors de leur entrée en poux, avant de se frotter à la Colombie et de finir face au Japon.

