Mondial 2018 : la réaction poignante de Demba Ba après la victoire des « Lions »

GALSEN221 – Demba Ba a, pendant longtemps, espéré faire son retour en équipe nationale afin de réaliser son rêve de disputer la Coupe du monde de football qui se joue cette année en Russie. Malgré le fait qu’il n’ait pas été sélectionné, l’attaquant de Shanghai Shenhua ne l’a pas mauvaise et il l’a prouvé à travers une publication sur Instagram après la victoire des « Lions » sur la Pologne hier, mardi. « Je n’ai jamais eu autant de fierté de porter un maillot que celui de mon pays. Et c’est avec cette même fierté que je vais supporter notre équipe. Vous n’avez pas besoin de me rendre fier je le suis déjà ! », a écrit l’ancien Blue de Chelsea.

