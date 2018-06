GALSEN221 – La Colombie, le Sénégal et le Japon se disputent actuellement les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie dans le groupe H. A la pause, le classement reste inchangé puisque les « Lions » et les « Cafétéros » font pour l’heure zéro à zéro, de même que le Japon et la Pologne. C’est donc les « Nippons » et les hommes d’Aliou Cissé qui seraient qualifiés pour le tour suivant si les choses ne bougent pas en seconde période.

