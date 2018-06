Mondial 2018 : le bilan en chiffres de la préparation des “Lions”

Le Sénégal a bouclé sa préparation du Mondial en battant (2-0) la Corée du Sud en amical hier, lundi 11 juin, à Salzbourg, en Autriche. Au total, sur le chemin de Russie-2018, les Lions ont livré 5 matches.

Ils ont enregistré une victoire (Corée du Sud donc), trois nuls (Ouzbékistan, 1-1, Bosnie, 0-0, et Luxembourg, 0-0) et une défaite (Croatie, 1-2). Marqué trois fois et encaissé autant. À trois reprises, ils ont gardé leurs cages inviolées.

Moussa Konaté et un défenseur coréen (contre-son-camp) sont les seuls buteurs pour le Sénégal. Le joueur d’Amiens s’est illustré contre l’Ouzbékistan et contre la Corée du Sud, une fois chaque match.

Ce bilan mitigé, face à des adversaires qui, en dehors de la Croatie, ne sont pas des foudres de guerre, suscite le doute sur la compétitivité des Lions. Mais pour le sélectionneur national, Aliou Cissé, l’important est d’être prêt le 19 juin pour affronter la Pologne, premier adversaire du Sénégal dans la poule H où figurent aussi le Japon et la Colombie.

