Mondial 2018 : le kiné d’Anderlecht rétablit la vérité sur le cas de Kara Mbodji

GALSEN221 – Les rumeurs vont bon train au sujet de la participation ou non de Kara Mbodji à la Coupe du monde 2018 avec le Sénégal. Jochen De Coene, kiné d’Anderlecht son club, a tenu à rétablir la vérité sur l’état de santé du défenseur central. Regrettant les racontars autour de la blessure de ce dernier, il apporte d’excellentes nouvelles aux fans du « Général » de la défense des Lions.

« Même maintenant, nous discutons constamment de la situation de Kara. Le but est commun, c’est le récupérer le plus rapidement possible durant les PO1 (Play-offs, ndlr) », renseigne celui qui a été étroitement impliqué dans l’opération subie par Kara Mbodji, en collaboration avec le médecin espagnol Ramón Cugat.

Concernant la question à savoir s’il va revenir dans les temps ou pas, De Coene fait savoir que : « nous analysons semaine après semaine, et là il va commencer à courir ».

Toutefois, ce ne sont pas les efforts fournis par le Lion qui sont remis en cause tant l’équipe qui se charge de le remettre sur pied est sous son charme. « Les efforts qu’il fait sont impressionnants. Lieven m’a appelé cette semaine : “Kara est phénoménale. « Il y en a peu qui peuvent se permettre ce que Kara fait », déclare le kiné qui reprend Lieven Maesschalck, du nom de la physiothérapeute qui travaille avec le joueur à Anvers.

De Coene de conclure : « et savez-vous pourquoi il fait ça ? Kara nous est reconnaissant pour les bons soins prodigués. Il n’a pas seulement la Coupe du Monde en Russie en tête, il veut nous aider dans la lutte pour le titre ».

Galsen221.com