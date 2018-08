Mondial 2018 : le message de la Fifa au Sénégal

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a adressé une lettre de félicitations à la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour la participation du Sénégal au Mondial-2018.

« La Coupe du monde Fifa 2018 a été une célébration inoubliable du football, et la présence du Sénégal en a, sans aucun doute, été un facteur majeur, a écrit le patron du football mondial, repris par Record. Personnellement, j’ai été très heureux et fier de pouvoir assister en votre présence (le président de la Fédé, Me Augustin Senghor, Ndlr) à l’un des matches de votre équipe nationale, celui disputé face à la Pologne. »

Infantino de poursuivre : « Veuillez transmettre mes félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette campagne : les joueurs, l’entraîneur, Aliou Cissé, mais aussi l’équipe technique et médical et, bien sûr, les supporters venus en nombre. »

Dithyrambique, le président de la Fifa ajoute : « Une telle réalisation est sans nul doute basée sur le travail, le professionnalisme et l’attention aux détails, ainsi que sur la passion et l’amour du jeu. Tout cela augure bien d’un avenir très prometteur et ouvrira sans aucun doute la voie à de futurs succès. »

Seneweb