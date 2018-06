Mondial 2018 : le programme du jour pour les « Lions »

GALSEN221 – Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont pris leurs quartiers dans l’hôtel SK Royal qui les accueille durant la Coupe du monde de football en Russie. Après leur arrivée hier, en début de soirée, les « Lions » ont eu droit à un programme très allégé avec au menu un petit-déjeuner entre 9 et 10 heures, une réunion Fifa en salle à 10h15, le déjeuner à 13 heures et le dîner à 20 heures. Il s’agit d’un programme qui a très certainement pour but de leur permettre de récupérer après le voyage en attendant le début des choses sérieuses.

Galsen221.com