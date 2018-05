Mondial 2018 : le Sénégal parmi les équipes les plus jeunes

La sélection nationale du Sénégal fait partie des équipes les plus jeunes de la compétition. Un ménage de tauliers et de jeunes prodiges. Les 23 joueurs qui composent la liste actuelle des Lions ont une moyenne d’âge de 26 ans et 6 mois. Un poil en-dessous de la Colombie par exemple (27.4), la Pologne (28.0) ou encore le Japon (29,4). Nos adversaires en phase de groupes comme le rappelle Les Echos relayés par Senegal7.

Dans ce domaine, informe la même source, la palme revient au Nigéria qui prendra part à la compétition avec un groupe dont la moyenne d’âge est de 24,9 ans.

