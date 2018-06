Mondial 2018 : les cas de figures qui qualifieraient le Sénégal pour les huitièmes de finale

Sénégal – Colombie sera une petite finale pour une place en huitième de finale, lors de la dernière journée du groupe H (28 juin). Cependant, un match nul et même une défaite pourraient suffire à l’équipe nationale. Explications…

Colombie (3 pts + 2) a un point de retard avant d’affronter les Lions lors de la dernière journée. Pour rejoindre les huitièmes, elle devra impérativement gagner. Un succès avec même un but d’écart (1-0, 2-1, 3-2, etc…) fera forcément le bonheur des colombiens.

Après deux journées dans le groupe H, le Sénégal compte 4 points et une différence de buts de + 1 (4 buts inscrits, 3 buts encaissés). Le Japon compte aussi 4 points et une différence de buts de + 1 (4 buts inscrits, 3 buts encaissés). Lions et les Samouraïs sont donc à égalité parfaite. Ils ont besoin d’un point supplémentaire pour se qualifier en huitièmes de finale.

Un match nul (sur le même score) dans leur duel à distance jeudi prochain (20h00), les deux équipes seront à stricte égalité dans les confrontations directes et la meilleure attaque globale. Japon et Sénégal pourraient être départagés… par le classement du fair-play. Le bilan des confrontations directes ne pourrait faire la différence, Japon et Sénégal ayant fait match nul. A voir qui finira premier ou deuxième.

En cas de défaite, le Sénégal pourrait même se qualifier, si au même moment, le Japon s’incline plus lourdement.

Dakaractu