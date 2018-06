Mondial 2018: Löw s’explique sur son choix d’écarter Leroy Sané

Joachim Löw justifie l’éviction de Leroy Sané

Le sélectionneur de l’Allemagne, Joachim Löw, n’a pas retenu Leroy Sané dans sa liste de 23 pour la Coupe du monde en Russie. Il reproche au milieu de Manchester City un manque d’implication avec la Mannschaft.

«Les postes d’ailiers sont bien pourvus par Thomas Müller et Marco Reus, Julian Draxler a joué une bonne Coupe des Confédérations et a fait de grands progrès. C’était une décision très proche entre Leroy Sané et Julian Brandt, les deux ont de grandes qualités, très forts dans les dribbles. […] Leroy Sané est un grand talent, absolument. Il sera bientôt de nouveau avec nous, à partir de septembre nous allons renforcer notre travail avec lui, mais il n’a peut-être pas complètement tout donné dans ses matches avec l’équipe nationale. Cela a peut-être un peu fait pencher la balance. Il a bien fait contre l’Autriche, il a essayé de défendre, il a permuté. Je ne lui en veux pas du tout. Il s’est également bien comporté hors du terrain. Nous avons dû choisir entre les deux parce que l’équipe doit être équilibrée.»

Avec France Football