Mondial 2018 : Malang Diédhiou récompensé pour ses bonnes performances

Le Mondial est terminé pour les Lions, mais pas pour le Sénégal. Grâce à l’arbitre Malang Diédhiou.

Le juge central sénégalais figure sur la liste des 64 Hommes en noir (17 arbitres, 37 assistants et 10 assistants vidéo) retenus pour la suite de la compétition. Avec le Zambien Sikazwe Janny, ils sont les seuls Africains du groupe.

Malang Diédhiou ne sera pas de la partie pour les quarts de finale qui se jouent ces vendredi (Uruguay-France et Brésil-Belgique) et samedi (Suède-Angleterre et Russie-Croatie). Il pourrait en revanche officier pour les demi-finales, le match de troisième place ou la finale. Une dernière possibilité qui serait un couronnement pour ce colonel des Douanes.

Malang Diédhiou est aux portes de l’histoire. Seul bémol : il poursuit sa route sans ses deux assistants, Djibril Camara et Malick Samba, qui n’ont pas été retenus pour la suite de la compétition. Le trio a arbitré Costa Rica-Serbie et Uruguay-Russie.

Seneweb