Mondial 2018: les noms des deux joueurs de classe mondiale visés par Aliou Cissé

Même si le Sénégal a déjà un effectif très fourni, Aliou Cissé n’a pas fini de construire une équipe solide pour faire un bon résultat en Russie. C’est pourquoi le sélectionneur des lions de la Téranga devrait prochainement se rendre en Europe pour superviser le Lyonnais Ferland Mendy et le Toulousain Issa Diop. Selon le quotidien Record, Cissé pense que l’impact physique de Mendy, seulement âgé de 22 ans, et son intelligence dans le jeu pourrait être un plus considérable pour le Sénégal. Même si les lions ont déjà Saliou Ciss et Adama Mbengue comme potentiel arrières gauches, ils peinent cependant à convaincre les observateurs d’où leurs non-titularisations lors des deux derniers rencontre du Sénégal contre l’Afrique du Sud. Youssouf Sabaly, droitier, avait pris leur place.

Titulaire indiscutable à Toulouse, Issa Diop n’a fini plus de faire parler de lui. Autoritaire et doté d’une bonne relance de balle, le natif de Toulouse a tapé dans l’œil du sélectionneur du Sénégal. Déficitaire dans le domaine, Aliou Cissé veut renforcer coûte que coûte son axe central. Même si la paire Koulibaly – Kara Mbodji semble indéboulonnable, le Sénégal n’est pas l’abri d’une blessure ou d’une suspension. C’est pourquoi Aliou Cissé ne veut pas lésiner sur les moyens pour attirer le jeune joueur toulousain de 20 ans.

Mais la tache ne sera pas facile pour le sélectionneur des lions, loin de là. En effet, les deux joueurs avaient déclaré leur souhait de jouer avec l’équipe nationale française. Interrogé sur ce sujet, Ferland Mendy avait déclaré «La fédération sénégalaise m’a approché, mais je n’ai pas encore forcément envie de trancher. J’ai envie d’attendre. Il y a aussi peut-être la possibilité d’atteindre l’équipe de France », disait le lyonnais à la veille de la can 2017. Mais avec la perspective de jouer une coupe du monde à 22 ans pourrait s’avérer suffisant pour choisir. Pour Issa Diop, la tache s’annonce plus ardue pour le Sénégal, le défenseur toulousain avait clairement déclaré sa préférence pour l’équipe de France « Oui le Sénégal m’a contacté, mais comme je l’ai dit moi, je suis focalisé sur l’équipe de France et l’équipe de France espoir. Je rêve un jour de jouer en équipe de France A. » avait déclaré Issa Diop sur le plateau de SFR Sport.

