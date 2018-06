Mondial 2018 : un tweet jugé raciste sur le Sénégal crée la polémique en Angleterre

Rmc Sport – Alan Sugar, businessman, Lord et présentateur vedette de la BBC, a reçu ce mercredi de nombreuses critiques après avoir posté un tweet sur l’équipe du Sénégal, dans lequel il compare les joueurs à des vendeurs à la sauvette sur une plage de Marbella.

C’est un tweet qui n’est pas passé inaperçu. Alan Sugar, l’homme d’affaires et présentateur de l’émission “The Apprentice” sur la BBC, s’est attiré les foudres des internautes ce mercredi. Il a été taxé de racisme après avoir posté un photo-montage de l’équipe du Sénégal, en comparant les joueurs à des vendeurs à la sauvette sur une plage de Marbella, en Espagne.

Very troubled after seeing @Lord_Sugar racist tweet. I will be writing to the House of Lords Commissioner for Standards and the @BBC calling for an immediate investigation. Racism has no place in Parliament or society. Swift action must be taken. pic.twitter.com/43aXhBYUyi

