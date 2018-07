Mondial 2018 – Victoire de la France : le message fort d’Habib Bèye aux binationaux

GALSEN221 – Ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal et membre de la génération dorée qui a disputé les quarts de finale de la Coupe du monde 2002, Habib Bèye a envoyé un message aux binationaux français après la victoire des Bleus dimanche face à la Croatie en finale du Mondial.

« Je suis né en France d’un papa sénégalais et d’une maman française et je suis fier de cette binationalité car celle-ci est ma richesse. Il y a 20 ans, le 12 juillet 1998, j’étais au stade de France, supporter de l’équipe nationale, championne du monde. Quelques jours avant, je venais de réaliser mon rêve d’enfant en signant mon premier contrat pro. En 2002, 4 ans après, nous battions cette même équipe de France avec le Sénégal, ce qui représente le plus beau souvenir de ma carrière de footballeur », a écrit celui qui est désormais consultant pour le groupe Canal Plus.

