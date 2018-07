Mondial – Élimination des Lions: Mbaye Niang tire son bilan

Footmercato – Sa première Coupe du Monde avec le Sénégal terminée, Mbaye Niang s’est prêté au jeu du bilan pour Foot Mercato. L’attaquant des Lions de la Teranga, fier du parcours des siens malgré l’élimination en phase de poules, a également évoqué son avenir. Entretien.

Deux petits cartons. Pour avoir écopé de deux petits cartons jaunes de plus que le Japon, le Sénégal a dû dire adieu à la Coupe du Monde en Russie. Avec une victoire contre la Pologne (2-1), un nul face aux Nippons (2-2) et un revers contre la Colombie (1-0), les Lions de la Teranga ont donc quitté le tournoi après la phase de poules, non sans avoir démérité. La tête haute, fier du parcours des siens, Mbaye Niang a dressé pour Foot Mercato le bilan de ce Mondial, le premier de sa jeune carrière. « On est forcément déçu d’être sorti au premier tour, surtout pour une histoire de cartons jaunes. Mais c’est la règle et il faut l’accepter », a-t-il confié avant de poursuivre.

« On a malgré tout rendu fier notre peuple, on s’est battu jusqu’au bout avec nos armes. On a vu le pays être derrière nous, le continent être derrière nous. C’est le genre de choses qu’on n’oubliera pas », nous a raconté l’attaquant du Torino avant d’analyser plus en détails ses prestations. « Pour moi, la Coupe du Monde s’est bien passée. Je me suis battu, comme chacun de mes partenaires, pour le collectif. J’ai marqué (contre la Pologne), ça reste forcément un moment fort et quelque chose de particulier pour un buteur. Même si bon, j’aurais bien échangé ce but contre une qualification ! », nous a-t-il raconté.

Cette parenthèse enchantée désormais terminée, le natif de Meulan, fort de cette nouvelle expérience, va se concentrer sur son avenir. « Maintenant, j’arrive à un moment important de ma carrière. J’ai 23 ans, je suis parti jeune en Italie, c’est peut-être le bon moment pour moi pour franchir encore un cap. La Coupe du Monde m’a donné encore plus confiance, je sais ce que je peux apporter, et l’idée de découvrir un nouveau défi me plaît », a-t-il avancé. Alors que la presse italienne l’envoie dernièrement dans le viseur de l’Olympique de Marseille, de l’AS Monaco ou de l’OGC Nice, l’ancien pensionnaire de Caen et Montpellier ne ferme d’ailleurs pas la porte à un possible retour en Ligue 1.

Il a même confirmé quelques touches. « Revenir en France, c’est bien sûr une possibilité. Je sais que des clubs français me suivent de près. C’est flatteur d’ailleurs. Je suis parti très jeune de France, je n’ai pas pu faire ce que j’avais à faire en Ligue 1. Y revenir avec ce que j’ai appris à l’étranger et en sélection, ça peut être positif. On va voir comment se passent les semaines qui viennent », a conclu l’international sénégalais (10 sélections, 1 buts), qui figure également sur les tablettes de quelques écuries de Premier League n’ayant pas oublié son passage à Watford en 2016/17. Le message est passé. Avis aux amateurs.

Footmercato