Mondial – Groupe H : le Sénégal va devoir sortir la calculette

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal le savait. En faisant match nul plus tôt dans la journée avec le Japon (2-2), elle s’exposait à une troisième et dernière journée de phase de groupes compliquée si la rencontre entre la Pologne et la Colombie tournait en sa défaveur. Et, c’est ce qui est arrivé.

En effet, après le large succès de la bande à Falcao (3-0) sur une équipe de Pologne qui est désormais assurée de ne pas voir les huitièmes de finale, les “Lions” savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur. Loin de là.

C’est donc l’heure de sortir la calculette pour Aliou Cissé et ses poulains qui sont condamnés à ne pas perdre face à la Colombie, ou à prier pour que la Pologne s’impose face au Japon à la même heure, jeudi prochain.

En somme, ce qu’on retient de cette deuxième journée du groupe H, c’est que le Sénégal aurait pu s’éviter un tel stress et, surtout, un retour aux mathématiques.

Galsen221.com