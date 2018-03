GALSEN221 – Comme on pouvait s’y attendre, Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 ne laissent rien au hasard. Et surtout pas le mystique. Ainsi, Arenebi révèle de source sûre que Tapha Guèye, qui héberge le Tigre de Fass, a écrit reçu la visite du camp de Balla Gaye 2. Des proches de celui-ci ont réussi à s’introduire dans la maison la semaine dernière pour y casser des œufs partout. Alors que le combat est prévu pour ce samedi 31 mars, la confrontation s’annonce davantage électrique.

Galsen221.com