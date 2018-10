La situation de Gorgui Dieng chez le Wolves de Minnesota ne devrait pas évoluer pour cet exercice 2018-2019. Il sera encore sous l’ombre du jeune pivot Dominicain Karl-Anthony Towns, un « dévoreur » de temps de jeu. Le pivot sénégalais en est conscience. Suffisant pour qu’il redouble d’efforts pour continuer d’exister dans le championnat Nord-Américain de Basketball.

L’international sénégalais reste confiant quant à sa situation à Minnesota. Gorgui Dieng ne compte pas baisser les bras et « essaie d’être meilleur et prêt, car on ne sait jamais ce qui va se passer. La saison est longue, une blessure peut arriver, donc il faut se préparer à cette éventualité », a-t-il soutenu dans le site spécialisé Web Editorial Associate.

« Ce n’est pas à moi de déterminer le nombre de minutes à passer sur le parquet » a-t-il ajouté. Avant de poursuivre : « En tant que basketteur, je sais ce que je peux faire et ce dont je suis capable. Je sais que je suis un bon joueur. Si je n’étais pas assez bon, je ne serais pas ici. Je suis prêt à défier n’importe quel joueur (…) C’est à l’entraîneur de décider du rôle qu’il veut que tu joues et ce que tu peux faire. Je suis en mesure de prendre des tirs, mais je dois me limiter à ce qu’on me demande. Et je vais essayer de m’adapter et faire du mieux que je peux».

Senego