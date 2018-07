Ndiouga Dia sur Balla Gaye 2 vs Modou Lô: « on ne peut comparer un malade à quelqu’un qui ne l’est pas »

Le superviseur de l’Ecurie Rock Energie, Ndiouga Dia classe Modou Lô comme le meilleur de l’arène, à l’image de l’ancien champion fassois, Mbita Ndiaye, les « seuls en qui il a une confiance aveugle à l’issue de leurs combats ». Il n’a pas fini aussi de descendre Balla Gaye 2, le futur adversaire de Kharagne, ne lui donnant aucune chance de s’en sortir, at-il expliqué dans Sunu Lamb exploité par Senego.

« Balla Gaye 2 peut battre tout le monde, mais… »

« Mais ce qu’il a fait face à Gris Bordeaux est trop insuffisant pour inquiéter Modou Lô. On ne trompe pas facilement. Notre lutteur a grandi et il a appris de ses échecs. balla Gaye 2 sait qu’il est intraitable en ce moment. On sait que Balla Gaye 2 ne peut plus nous inquiéter, il n’est plus terrible. Il le sait, on le sait, tout le monde le sait », a affirmé Ndiouga Dia.

« Modou Lô est avec Mbita Ndiaye les seuls… »

« Modou Lô peut venir à bout de tout le monde. Dans l’histoire de la lutte, Modou Lô est avec Mbita Ndiaye les deux seuls lutteurs qui m’inspirent tellement confiance que lors de leurs combats, je suis toujours sûr de leur victoire jusqu’à preuve du contraire. Balla Gaye 2 est moins tenace aujourd’hui. Je peux dire qu’il a rétrogradé dans la lutte tant dans ses prestations que dans son niveau physique. La lutte a ses réalités et celles-ci sont telles qu’il lui sera difficile de revenir au top. Modou Lô est en constante progression. Il a plus de retenue que le lutteur de Guédiawaye. Celui qui souffre de rhume est différent de celui qui n’a rien et qui vaque à ses occupations ».

« Balla Gaye 2 a dit-lui même qu’il est malade »

« En plus, nous nous y connaissons en lutte pour s’apercevoir de ses limites physiques. On ne peut comparer un malade à quelqu’un qui jouit de ses facultés physiques. On peut être malade et guérir. Mais de là à avoir le même niveau d’antan après la guérison, il y a quand même un fossé. Après guérison de certaines maladies, on ne peut se permettre certaines choses car le corps ne répond plus comme avant. Même lui il sait qu’il a du pain sur la planche. Je ne pense qu’il puisse inquiéter notre lutteur. C’est le spécialiste des revanches, aucun lutteur ne peut venir à bout de lui deux fois et Balla Gaye 2 ne fera pas exception. Il sait que cette deuxième confrontation sera très différente, ce sera un combat à l’usure. On va lui imposer le rythme que l’on voudra ».