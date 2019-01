La Guinée organisera finalement la CAN 2025 en lieu et place de celle de 2023 que le pays devait initialement abrité. « Je me réjouis de l’acceptation du décalage de l’organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la république de Guinée, Alpha Condé, ait lui-même accepté le décalage », a déclaré le président de la CAF au micro de France 24. Après l’échec de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun, la Guinée perd l’édition de 2023 au profit de la Côte-d’ivoire qui a elle aussi perdue l’organisation de 2021, remplacée par le Cameroun.

