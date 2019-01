Dans la short-list des cibles du PSG pour se renforcer au milieu de terrain, Idrissa Gueye est considéré, à 29 ans, comme l’un des meilleurs récupérateurs de Premier League. Depuis son départ de Lille, comment a évolué l’international sénégalais et quelle valeur a-t-il réellement aujourd’hui?

Un titulaire indiscutable, à Villa comme à Everton

Quand Gana Gueye quitte Lille à l’été 2015, il est un rouage essentiel du dispositif du Losc. Trente-sept matches joués en Ligue 1 la saison d’avant, 32 au moment de faire ses valises et ses adieux aux Dogues la saison suivante, l’international sénégalais avait tout à prouver outre-Manche. Mais en Angleterre, celui qui avait rapidement confirmé les promesses et espoirs à son sujet dans le Nord en a fait de même à Aston Villa et ce, dès la première saison (35 matches). L’adaptation au jeu anglais est une réussite, qui se poursuit depuis 2016 à Everton. Chez les Toffees, Gueye ne joue pas moins d’une trentaine de matches par saison. Et redécouvre les joies de la Coupe d’Europe (C3), croquée auparavant à Lille (C3 et C1) lors du précédent exercice.

Meilleur que Kanté statistiquement

Il a le même gabarit que le champion du monde français. Le même type de jeu et la même prédisposition, sur le terrain, à couvrir le maximum de zones possibles. Et s’il n’a pas son palmarès – le Sénégalais est tout de même champion de France avec Lille et vainqueur de la Coupe de France en 2011 – il affiche de meilleures statistiques que lui cette saison.

C’est simple, avant la 22e journée de Premier League, Idrissa Gueye a intercepté plus de ballons (41) que Kanté (30). Il devance aussi dans ce domaine une autre cible parisienne, Abdoulaye Doucouré (Watford, 16). Surtout Gueye est un joueur qui aime imposer le défi physique et n’a pas peur de tacler: avec 74 tacles réussis cette saison, il devance de très loin l’ancien Caennais (36) et figure sur le podium des tacleurs (3e) de PL.

Tacleur, récupérateur…

Les chiffres, encore et toujours. L’un des juges de paix pour déchiffrer les performances des uns et des autres. Toujours aussi friand de stats, nos confrères d’Opta se sont amusés à compiler les performances d’Idrissa Gueye depuis son arrivée en Premier League (2016-17) et ce dans trois critères bien distincts: les tacles, évidemment, les interceptions et les ballons récupérés. Avec 238 tacles réussis depuis deux saisons et demi, Gueye est le meilleur tacleur du championnat anglais, le deuxième plus grand intercepteur de ballons (189) et le troisième récupérateur du pays (667 ballons).

Koeman, Allardyce, Silva… il les a tous bluffés

Deux clubs mais trois entraîneurs, voilà ce qu’a connu en Angleterre Idrissa Gueye. Et tous se sont accordés à dire la même chose: l’intéressé est tout simplement indispensable à l’équilibre de leur équipe. On va évidemment commencer par le récent, son entraîneur actuel chez les Toffees, Marco Silva. « Il est vraiment important pour nous car nos autres milieux de terrain n’ont pas le même profil et nous avons besoin d’un bon niveau de Gana pour nous aider dans ces moments, dans notre réaction et dans notre transition défensive et offensive. »

Allardyce, à qui Silva a succédé en mai dernier, n’avait pas hésité à le comparer à…N’Golo Kanté au printemps, sur le site officiel du club. « Il a ce style à la N’Golo Kanté et nous avons vu ce qu’il a fait pour Leicester City. Je pense que Gana est ce type de joueur pour nous. Et ses capacités de possession sont très bonnes, il perd rarement le ballon et c’est ce dont nous avons besoin. Il nous donne une vraie cohérence ». Koeman? « Il est fantastique, avait confié le Néerlandais après un large succès d’Everton sur le terrain de Sunderland (3-0, le 12 septembre 2016). Depuis le jour où il est arrivé, il réalise tout ce dont nous avons besoin: l’énergie, la manière dont nous pressons. C’est le joueur-clé à chaque match. » Trois coaches différents mais trois sons de cloche similaires pour un joueur qui a su faire l’unanimité autour de lui.

1 – Idrissa Gueye 🇸🇳 en Premier League 🇬🇧 depuis son arrivée à Everton en 2016/17 : 238 tacles réussis – 1er 189 interceptions – 2e 667 ballons récupérés – 3e Paris ? pic.twitter.com/64YjUFwMRw — OptaJean (@OptaJean) 14 janvier 2019

