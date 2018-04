(20 Photos) Bougane Guèye Dani bloqué à Ngaye Mékhé par le préfet

GALSEN221 – Bougane Guèye Dani continue d’étendre ses tentacules à travers son mouvement « Gueum sa boppe ». Toutefois, il doit faire face à certains obstacles comme à Ngaye Mékhé où il s’est vu bloquer par le préfet de la localité, comme on peut le lire sur la page Facebook dudit mouvement : « dans le cadre de ses tournées Gueum Sa Bopp pour échanger avec les populations et surtout les jeunes sur la nécessité de croire en soi, aux vertus de travail et participer activement au développement de leur pays, Bougane Guèye, président de cette organisation, s’est vu bloqué au niveau de la localité de Ngaye Mékhé.Le Préfet de cette localité a interdit la rencontre de l’organisation qu’il pilote tout comme à Sébikotane ».

