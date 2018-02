(10 Photos) Le SK Royal Kaluga : l’hôtel qui accueillera les Lions pendant la Coupe du monde

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal de football disputera, cet été en Russie, la deuxième phase finale de Coupe du monde de son histoire. Forcément, qui dit Mondial dit hôtels pour les équipes qui prennent part à la messe du football. Pour les Lions, qui joueront la phase de groupes face à la Pologne, la Colombie et le Japon, c’est le SK Royal Kaluga qui servira de Tanière, comma annoncé Senegalfootball. Il s’agit d’un « ravissant » hôtel situé à seulement 7 minutes du centre-ville de Kaluga et la gare de Kaluga-1 est accessible en 20 minutes de route. Egalement, un parc nommé Tsiolkovski est niché à 10 minutes de route pour les promenades des joueurs. Il est important de noter que l’hôtel dispose entre autres installations d’une salle de sport et d’une piscine intérieure.

