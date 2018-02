ASC Dekheule bat ASC liberté 3 sur le score de deux but à zéro 2-0 deux but inscrit par Tidjane Kane 2 but marqué le premier sur tir croisé le deuxième sur penalty. Avec ces deux réalisations il termine meilleur joueur et meilleur buteur de la zone 4B.

Le Groupe Rassoul Média et leur président natif de castors félicite l’ASC Derkheulé ainsi que le staff mais surtout l’un de leur fervent supporter Maffal Kandji.