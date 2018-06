Pologne – Sénégal : les « Lions » tiennent le bon bout à la mi-temps

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal fait ce mardi après-midi son entrée en lice dans la 21ème édition de la Coupe du monde face à la Pologne. Avec Sadio Mané en capitaine, les « Lions » ne se sont pas laissés intimider par leurs adversaires dont un certain Robert Lewandowski. Ils ont joué leur football et se sont montrés dangereux par moment, tout ayant maîtrisant leur sujet malgré quelques erreurs sans conséquences. Alors qu’ils étaient encore projetés vers l’avant, les hommes d’Aliou Cissé ont fini par ouvrir le score par l’intermédiaire d’Idrissa Gana Guèye (37’) qui a vu sa frappe, contrée, finir au fond des filets par un joueur Polonais. Logiquement donc, c’est le Sénégal qui mène sur le score d’un but à zéro à la mi-temps.

