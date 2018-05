Préparation Mondial 2018 : les Lions chouchoutés pour leur départ de Dakar

En regroupement depuis lundi à Saly, sur la route du Mondial-2018, les Lions vont quitter Dakar vendredi prochain pour Vittel, en France, où ils poursuivront leur préparation. Selon Record, Aliou Cissé et son équipe voyageront à bord d’un avion spécial.

De Vittel, les Lions s’envoleront par vol spécial aussi pour la Croatie et l’Autriche. Dans le premier, le 6 juin, ils affronteront l’équipe locale. Cinq jours plus tard, dans le second, ils seront face à la Corée du sud.

Aliou Cissé et ses hommes sont attendus en Russie le 12 juin prochain.

Seneweb