Prix Marc-Vivien Foé 2018 : deux Lions nominés

GALSEN221 – Deux (2) internationaux sénégalais figurent dans la liste des nominés pour le Prix Marc-Vivien Foé 2018. Radio France Internationale (Rfi) et France 24 ont dévoilé ce 9 avril les noms des 13 finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1 française. Ainsi, les deux Lions nominés sont Moussa Konaté, qui a inscrit ce weekend son dixième but en championnat, et Keita Baldé la pépite de l’AS Monaco.

Prix Marc-Vivien Foé 2018 : Les 13 Finalistes :

Keita BALDE DIAO (As Monaco/Sénégal/Attaquant/23 ANS)

Matthieu DOSSEVI (FC Metz /Togo/milieu de terrain/30 ans)

Max-Alain GRADEL (Toulouse FC/Côte d’Ivoire/attaquant/30 ans)

Gaël KAKUTA (Amiens SC/Rd Congo/milieu de terrain/26 ans)

Wahbi KHAZRI (Stade Rennais/Tunisie/attaquant/27 ans)

Moussa KONATÉ (Amiens SC/Sénégal/attaquant/25 ans)

Nicolas PÉPÉ (Losc Lille/Côte d’Ivoire/attaquant/22 ANS)

Jean Michaël SERI (OGC Nice/Côte d’Ivoire/Milieu de terrain/26 ans)

Julio TAVARES (Dijon FCO/Cap-Vert/attaquant/29 ans)

Karl TOKO EKAMBI (SCO Angers/Cameroun/attaquant/25 ans)

Bertrand TRAORÉ (Olympique Lyonnais/Burkina Fas/attaquant/22 ans)

Hamari TRAORÉ (Stade Rennais/Mali/Défenseur/26 ans)

André-Frank ZAMBO ANGUISSA (Olympique de Marseille /Cameroun/Milieu de terrain/22 ans).

