Actuellement, l’écurie Fass traverse une crise qui se répercute sur les performances des lutteurs. Ancien sociétaire de cette formation, Balla Diouf propose des solutions à cette grande écurie. Selon lui, il est temps que les dirigeants tentent de réunir les pensionnaires pour plus d’unité. Toutefois, il a révélé que les problèmes ont toujours existé à Fass. Mais Cœur de Lion a renseigné qu’il est temps de résoudre ces différents. « Ces problèmes ont toujours existé à Fass mais on essayait de le cacher. Je ne leur souhaite pas tout ce qui arrive. S’il y a une chose qui fait la force de Fass c’est l’union. Je faisais partie de ceux qui jouaient ce rôle. La situation actuelle me fait très mal, les dirigeants doivent prendre leur bâton de pèlerin et réunir les jeunes. Il y a un manque de confiance entre eux », déclare t-il.

