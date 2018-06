Prochain adversaire des « Lions » : le sélectionneur de la Colombie donne son avis sur le Sénégal

GALSEN221 – Le Sénégal va affronter la Colombie ce jeudi pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde Russie dans un match capital pour une qualification en huitièmes de finale. Conscient que ses hommes auront fort à faire face à la bande à Sadio Mané et Mbaye Niang, le sélectionneur colombien Pékerman a donné son avis sur ses futurs adversaires.

« Avant cette Coupe du monde, on savait que le Sénégal est fort, dur et collectif. Donc, nous allons vers un match difficile, car le Sénégal a des joueurs qui ont des caractéristiques et capacités de grands joueurs. Ils évoluent en France, Espagne et en Angleterre. Ils savent gérer les matches et ils ont fait de bons résultats jusqu’ici », a-t-il expliqué face aux journalistes. « Nous allons essayer de trouver les failles. Il faudra faire face et on verra. On saura qui va passer et le résultat va déterminer l’avenir », a analysé le boss de la sélection Colombienne.

Galsen221.com