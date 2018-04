PSG : Neymar “ne veut pas continuer”

Ce lundi, As réaffirme que Neymar quittera le PSG pour le Real Madrid cet été.

Il n’en fallait pas plus pour que la presse madrilène ne relance le dossier. Neymar, qui se remet tranquillement de sa blessure à la cheville droite, avait décidé de rester au Brésil ce week-end et a suivi seulement d’un œil le match du titre du PSG, dimanche soir, contre l’AS Monaco (7-1). Le prodige brésilien a en effet joué au poker sur son ordinateur, comme il l’a montré sur Instagram durant la rencontre de Ligue 1.

Pour le journal As, cela ne fait aucun doute: “Neymar continue à montrer son détachement pour le PSG” car il “ne veut pas continuer au PSG” puisque “son souhait est de jouer la saison prochaine à Madrid”. Soit. On apprend également que le père du Brésilien se serait entendu, le 9 mars, sur le futur contrat de Neymar au Real et qu’il demanderait désormais à Nasser Al-Khelaïfi de négocier un transfert avec la Casa blanca. Le Real souhaiterait même conclure l’opération avant la Coupe du monde. Rien que ça…

Cela fait d’ailleurs trois semaines que les rumeurs de départ autour de Neymar s’étaient calmées. A l’époque, Esporte Interativo, un média brésilien, affirmait justement que le joueur de 26 ans ne comptait pas répondre aux avances du Real Madrid et de Manchester City, mais qu’il demandait bien une revalorisation salariale aux dirigeants du PSG, afin de passer de 37 à 54 millions d’euros par an. De quoi continuer à jouer au poker sans compter.

Football.fr