Quand Sadio Mané fait pleurer Kara Mbodji

«Vous savez ce qu’il a fait récemment ? interroge le gardien des Lions dans un entretien avec Sofoot.com. Kara Mbodji s’est blessé et Sadio a insisté pour prendre en charge ses frais médicaux. C’est un geste qui a fait pleurer Kara. C’est symptomatique de la gentillesse de Sadio : il aime ses amis, il est humble.»

«On est une belle bande de copains, assez hétéroclite, avec beaucoup de joueurs qui viennent de structures assez différentes, s’émerveille-t-il. (…) Pendant les regroupements, on peut rester discuter jusqu’à 1 heure ou 2 heure du matin. On fait tout ensemble. C’est notre force. On n’est pas 23 personnes, mais une seule et même personne à 23 têtes. On se bat ensemble, on crève ensemble.»

Auteur: Seneweb