Réaction après l’élimination du Sénégal : Mbaye Niang n’a pas mâché ses mots

Mbaye Niang ne mâche pas ses mots et il est bon joueur. Même s’il considère que le Sénégal méritait de se qualifier au second tour du Mondial, il ne compte pas se défausser sur l’arbitrage, notamment le penalty refusé aux Lions au début du match contre les Cafeteros de la Colombie (0-1).

«Aujourd’hui, avec toutes les caméras, toutes les technologies qu’ils ont inventées, s’ils disent qu’il n’y a pas pénalty, c’est qu’il n’y a pas pénalty», assène-t-il en précisant que les Lions n’ont pas raté la qualification sur cette action.

«On est tous déçus, admet Niang. Je pense qu’on méritait de passer. Maintenant, comme on dit, c’est le football. Il faudra travailler pour rebondir très vite. On avait bien commencé. On a fait de bons matches. Mais aujourd’hui, on a essayé, on n’a pas marqué, voilà !».

